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Аналитик назвал реальным прогноз о росте биткоина до $120 тыс. к концу 2024 года

Аналитик Антонов: прогноз о росте BTC до $50 тыс. в 2023-м и $120 тыс. в 2024-м реалистичен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прогноз банка Standard Chartered, согласно которому стоимость биткоина (BTC) может достичь $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс. к концу 2024-го, реалистичен и правдоподобен, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 11 июля.

Накануне Reuters сообщило о соответствующем прогнозе финансовой организации. При этом, по информации сайта Coindesk, к 15:46 мск биткоин достиг уровня в $30,4 тыс.

«Ралли ожидается под будущий халвинг (двукратное сокращение награды для майнеров за добытый блок. — Ред.), который состоится в 2024 году, примерно в апреле месяце. Если обратиться к историческим данным и прошлым халвингам, то после трех предыдущих халвингов цена ускорялась и ралли длилось от 52 до 79 недель. После обновления исторического максимума цена падала на 74–81% в течение 60 недель, а затем восстанавливалась, отыгрывая большую часть потерь к новому халвингу», — объяснил он.

По словам эксперта, если события — восстановление и рост — будут развиваться как в прошлые разы, то BTC вполне может вернуться к $45 тыс. к концу лета или середине осени.

«После халвинга в 2024 году вознаграждение за блок составит 3,125 BTC. При таком вознаграждении цена должна быть не менее $100 тыс. Обновление исторического максимума по расчетам приходится на январь 2024 года, это если не произойдет новых крахов криптовалютных бирж или обрушений стейблкоинов», — уточнил аналитик.

При этом он подчеркнул, что целевые уровни значительно превышают $120 тыс.

«Успех покупателей будет зависеть от результатов SEC (Securities and Exchange Commission, комиссии по ценным бумагам. — Ред.) в отношении поданных заявок на спот-биткоин ETF со стороны крупных управляющих компаний, динамики курса доллара и индексов на S&P500 и NASDAQ, а также уровня агрессивности в отношении регулирующих органов в США в отношении криптобирж», — заключил Антонов.

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23 июня цена BTC впервые с 15 апреля превысила $30 тыс.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс биткоина может достичь $40–50 тыс.

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