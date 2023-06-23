Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $31 тыс.

Цена биткоина 23 июня впервые с 15 апреля превысила $30 тыс. Это следует из данных торговой площадки CoinDesk.

По состоянию на 18:53 мск биткоин торговался на уровне $31 287.

21 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что росту биткоина поспособствовали различные новости, включая запуск криптобиржи EDX Markets в Нью-Джерси, заявку Deutsche Bank на получение лицензии для предоставления услуг по хранению цифровых активов, а также соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и криптобиржей Binance.US для обеспечения безопасности в отрасли.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс биткоина может достичь $40–50 тыс.