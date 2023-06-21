Финансовый аналитик объяснил рост курса биткоина

Различные новости способствовали росту биткоина, включая запуск криптобиржи EDX Markets в Нью-Джерси, заявку Deutsche Bank на получение лицензии для предоставления услуг по хранению цифровых активов, а также соглашение между Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и криптобиржей Binance.US для обеспечения безопасности в отрасли, рассказал «Известиям» 21 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно данным сайта Coindesk, на 19:05 мск биткоин достиг уровня $29 тыс. Еще 20 июня курс находился на уровне $27 тыс.

«Спрос институционалов к криптовалютам увеличился, об этом говорит заявка ETF BlackRock Bitcoin. Если она будет одобрена, это окажет поддержку курсу биткоина за счет роста объемов инвестиций», — уточнил он.

Еще одним позитивным фактором он назвал то, что британские власти одобрили новый законопроект о финансовых услугах и рынках, который предлагает регулирование криптовалюты в стране. По его словам, это показывает, что статус криптовалют в мире растет.

«Также курс биткоина поддержал небольшой спад напряженности в ситуации между SEC и Binance US», — добавил Антонов.

По его мнению, в отсутствие негативных факторов, цена бикоина может достигнуть отметки в $30 тыс. Однако 21 июня рынок может быть подвержен повышенной волатильности из-за выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

В начале апреля опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс BTC может достичь $40–50 тыс.