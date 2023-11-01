МИД России передал партнерам данные граждан РФ для эвакуации из сектора Газа

Россия передала властям Египта, Израиля и Палестины всю информацию о своих гражданах, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Об этом вечером 1 ноября сообщил МИД РФ.

«Министерством иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали об информации о начале перехода иностранных граждан через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. По данным МИДа, в данный момент это в основном работники международных организаций.

Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой, подчеркнули в министерстве. В этой связи МИД призвал российских граждан предпринимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, а также внимательно следить за сообщениями самого ведомства и российских дипмиссий.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия контактирует со всеми сторонами по вопросу благополучного разрешения ситуации с заложниками в секторе Газа. Она отметила, что в заложниках остаются люди, указавшие российское гражданство в качестве второго. В министерстве их всех рассматривают в качестве граждан России, добавила Захарова.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан этим утром. Известно, что его уже пересекли машины скорой помощи с тяжелоранеными жителями Палестины, а также не менее 117 иностранцев.

Незадолго до открытия КПП ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. Выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд был разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

До этого, ночью, сообщалось о размещении Египтом у КПП «Рафах» десятков танков и бронемашин, а также о его планах переправить с территории сектора Газа 1 ноября более 80 тяжелораненых лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.