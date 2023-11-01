Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

МИД России передал партнерам данные граждан РФ для эвакуации из сектора Газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия передала властям Египта, Израиля и Палестины всю информацию о своих гражданах, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Об этом вечером 1 ноября сообщил МИД РФ.

«Министерством иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали об информации о начале перехода иностранных граждан через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. По данным МИДа, в данный момент это в основном работники международных организаций.

Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой, подчеркнули в министерстве. В этой связи МИД призвал российских граждан предпринимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, а также внимательно следить за сообщениями самого ведомства и российских дипмиссий.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия контактирует со всеми сторонами по вопросу благополучного разрешения ситуации с заложниками в секторе Газа. Она отметила, что в заложниках остаются люди, указавшие российское гражданство в качестве второго. В министерстве их всех рассматривают в качестве граждан России, добавила Захарова.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан этим утром. Известно, что его уже пересекли машины скорой помощи с тяжелоранеными жителями Палестины, а также не менее 117 иностранцев.

Незадолго до открытия КПП ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. Выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд был разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

До этого, ночью, сообщалось о размещении Египтом у КПП «Рафах» десятков танков и бронемашин, а также о его планах переправить с территории сектора Газа 1 ноября более 80 тяжелораненых лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023