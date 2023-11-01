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Более 80 тяжелораненых переправят из сектора Газа в Египет 1 ноября для лечения

Al Hadath: более 80 тяжелораненых из Газы переправят в Египет через КПП «Рафах» 1 ноября
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Более 80 тяжелораненых из сектора Газа в среду, 1 ноября, будут переправлены на лечение в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя администрации КПП с палестинской стороны.

«Завтра 81 тяжелораненый будет отправлен из палестинского сектора в Египет через наземный переход «Рафах», — передает издание слова источника.

Немногим ранее телеканал со ссылкой на пресс-директора «Рафаха» с палестинской стороны сообщал, что КПП будет открыт в среду, 1 ноября, так как там остаются раненые, которым необходима медицинская помощь.

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Ранее в этот день на заседании Совета Безопасности ООН заявили, что около 70% лиц, о которых сообщается как об убитых в зоне палестино-израильского конфликта, составляют женщины и дети. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини отметил, что за три недели в Газе было убито почти 3200 детей.

Также на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку 30 октября выразили мнение, что необходимо открыть еще один КПП для обеспечения сектора Газа всем необходимым, так как помощи, поступающей через «Рафах», недостаточно.

Ранее в тот день МИД Израиля сообщил, что за последние восемь дней более 100 грузовиков доставили гуманитарную помощь в сектор Газа. Там уточнили, что гумпомощь включает в себя воду, еду и медицинские препараты.

В тот же день издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в анклав.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

В секторе Газа число жертв превысило 8,3 тыс. человек, еще 21 тыс. получила ранения. По последним данным, в Израиле пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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