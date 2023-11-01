Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет

Машины скорой помощи, в которых находятся раненые из сектора Газа, пересекли границу с Египтом через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 1 ноября сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Как отмечено на странице СМИ в соцсети X (бывш. Twitter), несколько машин с тяжело раненными палестинцами «прошли последние формальные процедуры оформления» на КПП и въехали на египетскую территорию.

Ранее 1 ноября министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что более чем 750 человек рискуют умереть, если в двух крупнейших больницах сектора Газа, «Аш-Шифа» и индонезийском госпитале, прекратится подача электричества из-за нехватки топлива. В министерстве подчеркнули, что ситуация в больницах крайне сложная.

На заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку 30 октября выразили мнение, что необходимо открыть еще один КПП для обеспечения сектора Газа всем необходимым, так как помощи, поступающей через «Рафах», недостаточно.

В свою очередь подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях сообщило о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе.

В тот же день издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в анклав.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.