СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»

Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом 31 октября сообщает The Times of Israel.

«На фотографиях видны десятки транспортных средств, стоящих возле границы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобный шаг может быть связан с опасениями Каира из-за возможного наплыва огромного количества беженцев из сектора Газа.

Ранее, 30 октября, на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен заявила, что необходимо открыть еще один КПП для обеспечения сектора Газа всем необходимым, так как помощи, поступающей через «Рафах», недостаточно.

В тот же день издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в анклав.

При этом основатель организации «Врачи Швеции за права человека» Марчелло Феррада де Ноли заявил, что есть несколько причин задержки доставки гумпомощи. Однако, если жители в секторе Газа останутся без поставок еды и медикаментов, это будет военным преступлением, считает эксперт.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

В секторе Газа число жертв превысило 8,3 тыс. человек, еще 21 тыс. получила ранения. По последним данным, в Израиле пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.