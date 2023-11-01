Не менее 117 иностранцев прошли из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах»
Не менее 117 иностранцев прошли из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 1 ноября сообщили источники «РИА Новости»
Как отмечается, в числе иностранцев 35 детей.
По словам собеседников издания, также машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа продолжают поступать в египетские больницы. Так, в медучреждение провинции Северный Синай уже поступили 16 пациентов.
Немногим ранее корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси показал, как колонны скорой помощи пересекают КПП «Рафах». По его словам, общее количество машин скорой помощи составляет примерно 80 единиц.
В этот день газета The Guardian сообщила, что «Рафах» открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.