Корреспондент «Известий» показал, как машины скорой помощи пересекают КПП «Рафах»

Колонны скорой помощи пересекают контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» между сектором Газа и Египтом, сообщил с места событий 1 ноября корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

«Сейчас я нахожусь перед наземным пунктом «Рафах». Многие машины скорой помощи с ранеными выезжают из сектора Газа, из медицинского комплекса и из больниц. Они последовательно подъезжают к пропускным пунктам, чтобы достигнуть египетского государства. Они направляются в египетский госпиталь, чтобы завершить лечение раненных в результате операции Израиля в секторе Газа», — рассказал он.

По его словам, общее количество машин скорой помощи составляет примерно 80 единиц. Так как в Газе большой дефицит медицинской помощи, многие больницы решили отправить раненых в египетские медучреждения.

«Сейчас они направляются к этим воротам КПП. Мы видим множество пациентов, различающихся по состоянию здоровья и травмам», — отметил корреспондент.

В этот день газета Guardian сообщила, что КПП «Рафах» открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы.

Тогда же сообщалось, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа перенаправят на лечение в Египет через «Рафах». Немногим ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на пресс-директора данного КПП с палестинской стороны сообщал, что он будет открыт в среду, 1 ноября, так как там остаются раненые, которым необходима медицинская помощь.

На заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку 30 октября выразили мнение, что необходимо открыть еще один КПП для обеспечения сектора Газа всем необходимым, так как помощи, поступающей через «Рафах», недостаточно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.