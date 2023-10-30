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СМИ узнали о рекомендации США для Израиля проводить точечные операции в Газе

The Times of Israel: операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Администрация президента США Джо Байдена подтолкнула Израиль к проведению ограниченной наземной операции в секторе Газа, передает 29 октября газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время «проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — говорится в материале.

Израиль, указывается в статье, также против проведения полномасштабной операции на данном этапе, поскольку это может поставить под угрозу заложников. Вашингтон же, в свою очередь, опасается дальнейших планов израильских властей на Газу, если ему удастся свергнуть палестинское движение ХАМАС.

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Как сообщалось 30 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Redacted, что своими действиями США могут обострить палестино-израильский конфликт до крупной войны, которая приведет к уничтожению Израиля.

29 октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в Соединенных Штатах Америки уже на следующей неделе могут рассмотреть законопроект о выделении финансовой помощи Израилю. Он добавил, что вопрос финансовой помощи Израилю имеет статут чрезвычайной важности.

По информации портала Axios, администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе. По словам источников портала, спецслужбы еврейского государства предполагают увеличение интенсивности атак группировки «Хезболла» из Ливана, поддерживаемой Ираном.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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