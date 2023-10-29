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Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху

Белый дом: Байден 29 октября планирует вновь переговорить по телефону с Нетаньяху
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Фото: REUTERS/POOL
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Президент США Джо Байден проведет 29 октября очередные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил в эфире телеканала CNN в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня через несколько часов президент опять переговорит с премьер-министром и вновь изложит позицию США по [палестино-израильскому] вопросу. Она четкая, понятная и, как мы считаем, основывается на законах ведения войны», — приводит его слова ТАСС.

Также Салливан отметил, что американская администрация советует Израилю защищать мирное население и делать для этого «всё возможное».

В последние недели Байден неоднократно проводил переговоры с Нетаньяху на тему обострения палестино-израильского конфликта. Их прошлый телефонный разговор состоялся тремя днями ранее, 26 октября. Тогда президент США заявил о полном праве Израиля защищать своих граждан от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом.

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При этом 28 октября Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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