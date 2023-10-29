Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 42, продолжаются поиски четырех шахтеров. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в МЧС Казахстана.
«Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4 км друг от друга», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Координацию поисково-спасательных работ ведет республиканский оперативный штаб по ликвидации аварии, которым руководит глава МЧС страны Сырым Шарипханов. Сегодня днем он произвел спуск в шахту и осмотрел места пожара и гибели шахтеров.
По данным штаба, в настоящее время отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров. Отмечается, что спасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи, также продолжается контроль газовой обстановки.
Авария произошла накануне, 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Как заявил ранее глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко горняков низкие. При этом спасательные работы продолжатся.