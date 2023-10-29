Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова в воскресенье, 29 октября, призвала к выходу страны из Организации Объединенных Наций (ООН) после принятия ее Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению чешского министра, документ «выражает поддержку террористам».

«Только 14 стран, в том числе и наша, выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС, ясно и понятно! Мне стыдно за ООН», — написала Чернохова в соцсети X (бывш. Twitter).

Глава чешского минобороны напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных израильтян. Нападение боевиков на Израиль она сравнила с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими актами в США.

По мнению Черноховой, Чехии нечего ожидать от организации, «которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самооборону».

«Давайте выйдем из нее», — призвала она.

27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

На следующий день израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль не планирует выходить из состава ООН, но сотрудничество с ней может быть пересмотрено.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Всего, по данным минздрава сектора Газа, с начала конфликта число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля с момента начала эскалации ранения, по последним данным, получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.