В скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву, заявил 27 октября американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, опубликованном на YouTube-канале.

«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <…> в конце концов всё закончится как во Вьетнаме, и мы просто уйдем», — сказал он.

Макгрегор добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

Также 27 октября бывший американский разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил о неспособности США спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. По его словам, США не могут эффективно поддерживать даже одну страну, а в особенности одновременно помогать Израилю и Украине.

В тот день член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье. Она напомнила, что Вашингтон каждый месяц переводит Киеву $1 млрд.

Как 26 октября заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей республиканца Майка Джонсона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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