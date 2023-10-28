Конгрессвумен призвала тратить деньги на американцев вместо Украины
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 27 октября призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье.
Она напомнила, что Вашингтон каждый месяц переводит Киеву $1 млрд.
«Представьте себе разницу, если вместо этого власти тратили бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев. С трудом заработанные в Америке налоговые доллары должны быть потрачены на решение американских проблем», — написала конгрессвумен в соцсети Х (бывш. Twitter).
Накануне на сайте Пентагона появился информационный бюллетень об американской помощи властям Киева в области безопасности. Отмечалось, что общая сумма военной поддержки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.
До этого, 20 октября, Тейлор Грин высказалась против запроса в конгресс от президента страны Джо Байдена о поддержке Украины и Израиля. По ее мнению, для администрации в Вашингтоне на первом месте должны стоять внутренние проблемы государства.
25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала новым спикером республиканца Майка Джонсона. В этот же день политолог Марат Баширов высказал мнение, что если спикером конгресса США изберут кандидата от республиканцев, с помощью Украине возникнут проблемы.
Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 26 октября, украинский президент Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей республиканца Майка Джонсона.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.