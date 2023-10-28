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Конгрессвумен призвала тратить деньги на американцев вместо Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon
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Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 27 октября призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье.

Она напомнила, что Вашингтон каждый месяц переводит Киеву $1 млрд.

«Представьте себе разницу, если вместо этого власти тратили бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев. С трудом заработанные в Америке налоговые доллары должны быть потрачены на решение американских проблем», — написала конгрессвумен в соцсети Х (бывш. Twitter).

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Накануне на сайте Пентагона появился информационный бюллетень об американской помощи властям Киева в области безопасности. Отмечалось, что общая сумма военной поддержки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

До этого, 20 октября, Тейлор Грин высказалась против запроса в конгресс от президента страны Джо Байдена о поддержке Украины и Израиля. По ее мнению, для администрации в Вашингтоне на первом месте должны стоять внутренние проблемы государства.

25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала новым спикером республиканца Майка Джонсона. В этот же день политолог Марат Баширов высказал мнение, что если спикером конгресса США изберут кандидата от республиканцев, с помощью Украине возникнут проблемы.

Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 26 октября, украинский президент Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей республиканца Майка Джонсона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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