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На митинге в поддержку Палестины в Лондоне напали на полицейского

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Фото: REUTERS/Susannah Ireland
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Сотрудник полиции подвергся нападению на митинге в поддержку Палестины в Лондоне. Об этом 28 октября лондонская полиция сообщила на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Самого полицейского госпитализировали.

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Ранее в этот день канал Sky News сообщал, что на улицы Лондона с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке вышли тысячи людей. По данным канала, полиция ожидала участие в демонстрации около 100 тыс. людей, в то же время аналогичные акции прошли и в других городах Британии.

В последние недели акции протеста в поддержку Палестины в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. В прошлую субботу, 21 октября, они возобновились в США, а также прошли в Великобритании, Германии и Швеции. Несколькими днями ранее массовая пропалестинская демонстрация была проведена во Франции.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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