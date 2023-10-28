В ЦАХАЛ заявили о безальтернативности наземной операции в секторе Газа

Цели военных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) требуют наземной операции. Об этом 28 октября заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви.

«Наземные силы в данный момент проводят сложную и комплексную операцию. Цели этой войны требуют наземной операции. Достижения требуют рисков, и, как мы знаем, каждая победа имеет цену», — говорится в его обращении, которое было опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам Халеви, в целях обнаружения и уничтожения врага нет другого пути, кроме входа на его территорию. Это действие служит военным задачам, считает он.

Ранее, 27 октября, Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Тогда же ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха». На следующий день посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что страна действительно проводит в секторе Газа военную операцию с воздуха, моря и суши, однако она еще не приобрела широкий масштаб.

28 октября телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По его информации, после удара израильской авиации был разрушен один из жилых домов в густонаселенном районе. ЦАХАЛ, в свою очередь, заявила о нанесении авиаударов по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.