Что известно об аварии на шахте в Караганде. Главное

Крупная авария утром в субботу, 28 октября, произошла в Караганде на угледобывающей шахте имени Костенко, принадлежащей одному из крупнейших горно-металлургических предприятий Казахстана «АрселорМиттал Темиртау». Более 30 горняков погибло, еще часть числится без вести пропавшими. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что произошло на шахте в Караганде

Первые сообщения о ЧП начали поступать из Казахстана около 9:00 (в 6:00 мск). Тогда говорилось об 11 погибших.

Сила взрыва была настолько велика, что повлияла на выход из строя системы телекоммуникации на западном и восточном блоках.

По словам первого заместителя директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадия Силинского, под ударную волну протяженностью более 2 км попал не только аварийный участок, но и лава К2 на востоке.

Известно о более чем 30 погибших горняков в Караганде

К настоящему времени в результате аварии погибли 33 человека, 13 числятся без вести пропавшими, сообщил на брифинге глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

Всего в шахте на момент ЧП находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. 18 из них обратились за медицинской помощью.

«Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — добавил Булекпаев.

На месте работают 55 спасателей, 12 единиц техники, а также психологи. Продолжаются поиски оставшихся под землей горняков. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов оценил шансы найти пропавших живыми как очень низкие.

«Но мы не теряем надежду. Спасательные работы не будут прекращаться, пока не найдут всех», — сказал он.

Названа предварительная причина аварии на шахте в Караганде

Предварительно, пожар на шахте произошел в результате взрыва газометана в лаве. Он раздался уже после сообщения о возгорании.

«Произошел взрыв метановоздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва — всё это вкупе привело к такому большому количеству жертв», — пояснили в центральном штабе.

После инцидента правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Создана межведомственная следственно-оперативная группа.

В Казахстане 29 октября объявлено днем траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».

Глава государства лично прибыл на место аварии, а также встретился с семьями и родственниками горняков. Он заявил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Также Токаев пообещал «бороться до самого конца» за жизни шахтеров и привлечь к ответственности всех виновных.