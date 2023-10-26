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Путин рассказал о создании космодрома Восточный

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Фото: ТАСС/Бережная Наталья
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Президент России Владимир Путин 26 октября во время встречи с молодыми учеными космической отрасли рассказал о том, как создавался космодром Восточный.

«Это же я придумал космодром Восточный. <…> Когда я сказал, что у России должен быть собственный гражданский космодром, все посчитали, что это шутка», — сказал он.

Как отметил Путин, сначала «Роскосмос» предложил площадку на берегу Тихого океана. Там начались проектные работы, но позже специалисты пришли к выводу, что лучше будет выбрать другое место для космодрома из-за возможных плохих погодных условий.

По словам президента России, он лично выбирал место расположения будущего космодрома, смотрел поле, где сейчас находится Восточный.

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Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли, в ходе которого удивился зарплатам специалистов. Он отметил, что власти займутся вопросом их повышения. В ходе встречи с молодыми учеными президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной.

19 июля Путин заявил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. По его словам, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для человечества в целом.

30 июня Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудили вопрос о расширении возможностей частных компаний для работы в космосе. Тогда президент отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.

За день до этого Путин назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса. Российский лидер отметил, что в этой нише необходимо активно работать, так как она не занята. Тогда же в ходе своего выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он пообещал обсудить этот вопрос с «Роскосмосом».

12 апреля Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства. Тогда же российский лидер отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей.

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