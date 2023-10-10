Всем «Наука»: почему аварии на МКС происходят всё чаще

Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, которая произошла 9 октября на модуле «Наука» российского сегмента МКС, не привела к серьезным последствиям, заверили в «Роскосмосе». Температурный режим на станции комфортный, экипаж продолжает тренировки, эксперименты откладывать не пришлось. Эксперты отмечают, что причин у внештатной ситуации может быть несколько: удар микрометеора, механические повреждения и даже действия космонавтов. Что именно произошло с технической точки зрения, экспертной группе госкорпорации еще предстоит выяснить. Однако, специалисты утверждают, что в дальнейшем поломок меньше не станет из-за внушительного срока эксплуатации станции . Причем они могут происходить как на российском, так и на американском сегментах.

Еще одна авария

Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа , никакие эксперименты не откладывались, сообщил в официальном Telegram-канале «Роскосмоса» замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. По его словам, сейчас на станции температурный режим комфортный, космонавтам не запретили заниматься на беговой дорожке, все упражнения выполнены в полном объеме.

« Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля . Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — указано в официальном сообщении госкорпорации.

Вечером 9 октября стало известно, что на модуле «Наука» произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году .

Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Денис Матвеев

Первыми об аварии сообщили специалисты NASA в трансляции. «Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешел в Cupola (модуль американского сегмента МКС, — «Известия»), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья»,— сказал специалист NASA.

«Да, из радиатора на модуле «Наука» происходит утечка», — сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, которая сейчас находится на станции.

15 декабря 2022 года на корабле «Союз-22» в российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.

Нынешняя ситуация на первый взгляд похожа на проблему с «Союзом», когда был поврежден радиатор системы терморегулирования, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Тогда был сделан вывод, что это произошло вследствие удара метеорита (хотя это мог быть и фрагмент космического мусора).

Модуль «Наука» Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Денис Матвеев

— Напомню, что для повреждения системы терморегулирования достаточно частицы размером в миллиметр. Таких частиц в околоземном пространстве более ста тысяч. Кстати, в связи с наступлением максимума солнечной активности поток частиц, приходящих сверху в слои атмосферы, где летает МКС, возрос в разы. Может быть, мы наблюдаем последствия этого явления, — подчеркнул ученый.

По его словам, пока информация о случившемся носит сильно неполный характер. Говорится о проблемах с внешним контуром системы. Насколько удастся справиться с теплорегулированием в модуле при снижении характеристик системы, сейчас сказать трудно.

Космический холодильник

Задача дополнительного радиационного теплообменника — рассеивание избыточного тепла, выделяемого при работе научной аппаратуры, размещенной на универсальных рабочих местах (стойки для научной аппаратуры) внутри модуля «Наука». Принцип работы радиатора, как у обычного холодильника: с помощью жидкости, циркулирующей по трубкам, забирать тепло из горячих мест и отводить тепло в космическое пространство. Без работы дополнительного радиационного теплообменника количество тепла, сбрасываемого с модуля «Наука» сократится на треть, сообщил «Известиям» источник, близкий к «Роскосмосу».

— В такой ситуации можно запаниковать, потому что это показатель не обеспечивает штатный температурный режим работы модуля «Наука» в составе станции, то есть там будет жарко. Однако, это расчеты для максимальной загрузки модуля работающей научной аппаратурой, — сказал источник. — В реальности же из-за того, что модуль долго готовили к запуску, научная аппаратура, которую хотели поставить раньше, устарела, а новая, либо ждет запуска, либо еще находится в производстве.

Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков

Учитывая, что научной аппаратуры в модуле сейчас немного, дефицит отвода тепла не так страшен. А с бытовыми нуждами справляется штатная система обеспечения теплового режима, подчеркнул собеседник «Известий».

Если говорить о причинах повреждения, то надо подождать фотографий или видеосъемки, которую постараются провести с помощью рук-манипуляторов, имеющихся на станции, уверены опрошенные специалисты. Это может быть пробитие радиатора микрометеороидом или космическим мусором.

Причина может быть и в так называемой «усталости металла» (радиатор провел в космосе 13 лет), либо механическом повреждении, подчеркнул источник. По его словам, радиатор состоит из трех секций, которые соединены гибкими трубками. Что стало с ними за это время в космосе и как они пережили развертывание в мае 2023 года — неизвестно, хотя механическое повреждение, естественно, проявилось бы сразу.

Лавинообразный выход

Еще одна версия, высказанная источником, — повреждения могли вызвать действия космонавтов при монтаже (небольшой удар, который привел к образованию микротрещины, а она, в свою очередь, под внутренним давлением и циклом нагрева и охлаждения в космосе могла расшириться).

Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Олег Артемьев

— В итоге ничего страшного не произошло, для экипажа и работы станции эта поломка не представляет опасности. Выяснят причину — будут думать над способами ремонта. Однако, напомню слова руководителя полетом Российского сегмента МКС, Героя Советского Союза Владимира Соловьёва, сказанные им несколько лет назад на заседании Совета РАН по космосу: «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» , — подчеркнул источник.

Соответственно, с каждым годом на МКС возможно все больше и больше подобных ситуаций — это подтверждается отчетами Центра подготовки космонавтов, отметил источник.

— Количество времени, которое российский экипаж проводит за обслуживанием и ремонтом станции, становится всё больше. В свое время научный сотрудник Центра Владимир Ярополов вывел закономерность: чем больше станция, тем больше космонавты заняты ее обслуживанием, а не наукой. Накладываем размеры станции на срок ее эксплуатации и видим, что просто пришло время подумать о замене , — сказал он.