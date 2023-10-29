Знаки остановки: эксперты назвали самые подозрительные для ГИБДД машины

Наибольшие подозрения при перерегистрации у сотрудников ГИБДД вызывают машины с рядом определенных признаков, об этом рассказали эксперты. У подобных автомобилей есть большие шансы отправки на экспертизу, что обернется неизбежными расходами для их владельцев. Подробности о том, какие машины кажутся сотрудникам ГИБДД самыми подозрительными и что делать, если вы оказались владельцем такого автомобиля , читайте в материале «Известий».

Попасть под подозрение

О том, что у сотрудников ГИБДД при перерегистрации автомобилей наибольшие подозрения вызывают машины с конкретными признаками, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Особое внимание инспекторы уделяют конструкции и внешнему виду автомобиля: самыми «проблемными» считаются модели — лидеры рейтингов угонов.

По словам технического директора автомобильного маркетплейса FRESH Максима Рязанова, число краж машин в России в нынешнем году снизилось в два-три раза. При этом лидерами рейтингов угонов являются автомобили Kia, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus — то есть в основном тех брендов, которые сейчас отсутствуют на российском рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий дополняет, что угонщики любят такие модели, как Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover, — у них есть довольно высокие шансы быть отправленными на экспертизу в ходе перерегистрации в ГИБДД.

Собеседник «Известий» отмечает, что подозрительными инспекторам также могут показаться автомобили среднего класса невысокой стоимости, но с номерными знаками, состоящим из особых буквенно-цифровых сочетаний. Такие сочетания характерны для работников определенных государственных структур, которые предпочитают передвигаться на автомобилях представительского класса.

— Вместе с тем за так называемые зеркальные номера владельцу придется выложить достаточно крупную сумму, — говорит собеседник «Известий». — Поэтому такие особенные номера выглядят подозрительно на недорогих и старых автомобилях.

Сигналы для инспекторов

Как говорит в беседе с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова, особенно тщательно сотрудники ГИБДД проверяют VIN-номер и номер двигателя на их соответствие в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), а также на наличие признаков подмены этих номеров.

— Дело в том, что злоумышленники, угоняя автомобили, подменяют их VIN-номера и продают под видом других машин, — объясняет эксперт. — Поэтому сотрудники ГИБДД всегда тщательно проверяют VIN-номера на предмет их подделки.

Например, инспектор может увидеть, что маркируемая панель с VIN-номером или номером двигателя деформирована или же на ней есть следы ремонта, что мешает считать номер или дает основания заподозрить подделку. В таком случае машина с большой долей вероятности будет отправлена на экспертизу, а в случае массовых и часто угоняемых моделей такой исход практически гарантирован.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, по словам Екатерины Антоновой, особое внимание в ГИБДД уделяют незаконным конструктивным изменениям автомобиля. К ним можно отнести самовольную установку газобалонного оборудования, изменение типа кузова или его цвета, перенос рулевого управления, установку двигателя с другими характеристиками, а также изменение местоположения и количества сидений.

— За такими нарушениями тщательно следят, поскольку подобные незаконные изменения конструкции машин могут стать причиной серьезных и трагических ДТП, — отмечает специалист.

По словам Максима Рязанова, запах сырости в салоне авто может стать причиной отказа в регистрации. В некоторых случаях это признак прибытия автомобиля из-за границы, где он, скорее всего, был потоплен. Кроме того, не только подозрительной, но и нарушающей требования ПДД является сильная тонировка стекол автомобиля. Водитель наглухо затонированного авто наверняка будет остановлен сотрудником ГИБДД и привлечен к ответственности в виде штрафа.

Удар по кошельку

По словам Владислава Шурховецкого, наверняка покажутся сотрудникам ГИБДД подозрительными и со стопроцентной вероятностью не пройдут перерегистрацию полуразбитые автомобили. Ко всему прочему, передвигаться на таком транспортном средстве попросту опасно.

— Любой из перечисленных факторов может стать причиной для сомнений сотрудников ГИБДД в технической состоятельности и юридической чистоте автомобил я, — говорит Максим Рязанов. — Основные риски, которые несет владелец авто с подозрительными признаками, — потеря времени на экспертизу и лишние расходы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам собеседника «Известий», в среднем оценка технического состояния авто обойдется в 15 тыс. рублей, а в случае, если неисправности подтвердятся, их необходимо будет устранить. Это тоже дополнительные издержки в зависимости от тяжести повреждений.

Эксплуатировать автомобиль без регистрации нельзя — за это предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Дело в том, что, к примеру, приобретя машину, побывавшую ранее в воде, владелец рискует собственной жизнью, так как полностью восстановить последствия затопления в некоторых узлах и агрегатах невозможно.

Впрочем, при покупке подозрительного для ГИБДД автомобиля могут возникнуть и другие проблемы. Как говорит директор по коммуникациям группы компаний (ГК) «Автодом» Анна Уткина, если машина приобретена у ненадежного продавца и впервые ввезена в Россию, возможна ситуация, при которой у нее отзовут свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Такой отзыв происходит из-за различных нарушений — в том числе занижения стоимости автомобиля, частичной декларации затрат и сокрытия расходов на перевозки.

Покупай, но проверяй

По словам Анны Уткиной, при покупке автомобиля за границей возникает еще один риск — он может находиться в базе розыска Интерпола. Чтобы избежать ненужных проблем, собеседница «Известий» советует приобретать автомобили у надежных дилеров, ввозящих их в соответствии с постановлением правительства РФ № 855.

Фото: TASS/MAXIM SHIPENKOV

Если же автомобиль уже зарегистрирован в России, то факторы риска будут другими. В частности, необходимо убедиться, что автомобиль не находится в залоге, — для этого можно воспользоваться сервисом реестра залогов Федеральной нотариальной палаты. Кроме того, важно удостовериться в Федеральной службе судебных приставов об отсутствии исполнительных производств в отношении собственника авто и уточнить, не выдавалось ли разрешение на работу в такси.

— Проверка по базе ГИБДД о наличии ДТП не всегда корректна, — предупреждает Анна Уткина. — Дело в том, что данные об оформленных с помощью европротокола авариях не передаются в ГИБДД.

И хотя оформление ДТП без вызова инспектора ДПС подразумевает незначительные повреждения, степень ущерба может быть выше, а его последствия проявятся позднее. Надежный продавец избавляет покупателя от подобных рисков. Более того, представители официальных дилерских центров оказывают поддержку клиентам и предлагают программу гарантии на автомобили с пробегом.

По словам Екатерины Антоновой, сегодня рынок подержанных автомобилей в России весьма обширен — есть огромный выбор таких машин, поэтому стоит ответственно подойти к выбору авто и избегать сомнительных вариантов. Самый печальный исход — если выяснится, что машина угнана и находится в розыске: в этом случае ее владелец рискует получить статус подозреваемого.