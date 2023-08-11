Без очередей: для автомобилистов новых регионов заработали «Госуслуги»

Автомобилисты новых российских регионов смогут быстрее получить водительские удостоверения и поставить транспортное средство на учет. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях заработали автомобильные сервисы «Госуслуг». Подробности — в материале «Известий».

Услуги в электронном виде

Автомобилисты новых регионов России смогут сэкономить время в ГИБДД с помощью Единого портала государственных услуг («Госуслуги»). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Теперь жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, имеют возможность подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, получение или обмен водительского удостоверения, выбрав удобные для себя дату и время посещения. Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время, — отметила Ирина Волк.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В МВД РФ напомнили, что постановка транспортных средств на учет и получение водительских удостоверений при помощи портала «Госуслуги» уже давно успешно реализуется в нашей стране и пользуется популярностью у автомобилистов. Например, по данным Научного центра безопасности дорожного движения, в прошлом году 67,1% заявлений на регистрацию транспортных средств было подано через портал. Теперь такая возможность появилась у жителей новых российских регионов. В МВД подчеркивают, что желающие по-прежнему могут обратиться за получением услуг в региональные подразделения Госавтоинспекции лично или через интернет. Однако в ведомстве призывают автомобилистов новых субъектов РФ активнее пользоваться порталом госуслуг.

Проще и быстрее

Возможность подачи заявлений на получение прав или регистрации автомобиля через «Госуслуги» жителями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — естественный процесс интеграции новых регионов, считает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

— Российские автомобилисты уже давно используют «Госуслуги» для получения прав и регистрации автомобилей — это действительно удобный сервис. Логично, что теперь такую возможность получили и жители новых регионов, — заявил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Появление новых возможностей для получения водительского удостоверении или постановки на учет транспортного средства не сразу станет привычным для жителей новых российских регионов, полагает заместитель председателя комитета Общественной палаты по безопасности Александр Холодов. Однако они очень быстро почувствуют все преимущества такого способа получения тех или иных услуг по линии Госавтоинспекции, уверен он.

Александр Холодов напомнил, что ранее постановка машины на учет нередко отнимала много времени и сил. Автомобилистам приходилось «ловить» талончики, стоять в очередях. Теперь гражданин может сам выбрать день и время, когда ему удобно посетить межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО), чтобы поставить транспортное средство на учет, получить или обменять права.

— У многих жителей новых регионов еще украинские права и номера на автомобилях. Поскольку и водительские удостоверения, и документы на машину необходимо поменять на российские, нагрузка на МРЭО этих регионов достаточно большая. Возможность совершить все эти операции при помощи портала госуслуг позволит ускорить и упорядочить этот процесс: жители ДНР, ЛРН, Херсонской и Запорожской областей наравне с другими гражданам РФ смогут быстро и просто получить от Госавтоинпекции ту или иную услугу, — заявил «Известиям» Александр Холодов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он отметил, что на первоначальном этапе при подаче заявлений через портал жителями новых субъектов РФ вполне возможны какие-то сбои. Однако они, как показывает практика, достаточно оперативно устраняются, подчеркнул эксперт.

Цифровое развитие

— Возможность получения жителями ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей госуслуг по линии Госавтоинспекции в электронном виде — важный этап интеграции этих регионов в правовую систему страны. Работа по развитию цифровых сервисов для жителей новых регионов Российской Федерации будет продолжена. Всё это помогает обеспечить наиболее комфортные условия для получения гражданами государственных услуг по линии Госавтоинспекции, — рассказали «Известиям» в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ (ГУОБДД МВД России).

Одним из направлений развития таких сервисов является возможность предъявления автоинспектору водительских прав и документов на автомобиль в электронном виде. Такой эксперимент был запущен Госавтоинспекцией совместно с Минцифры в позапрошлом году. Как ранее заявил в пресс-центре «Известий» глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников, ведомство совместно с Министерством транспорта готовит постановление правительства о внесении изменений в ПДД, согласно которому документы в электронном виде будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные бумажные.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova