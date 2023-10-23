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Боррель указал на необходимость гуманитарной паузы в Газе

Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе необходима гуманитарная пауза
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Гуманитарная пауза должна наступить в боевых действиях в Газе, приоритетом является доставка помощи в регион, заявил 23 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«В Газе должна наступить гуманитарная пауза. Гуманитарная пауза будет обсуждаться сегодня. Гуманитарная помощь должна быть доставлена в регион и распределена», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что если в обычное время в Газу приезжали по 100 грузовиков, то теперь в анклав могут въехать по 20 фур в день, что крайне мало.

«Важно поставлять больше помощи, нужно топливо, чтобы работали электростанции и системы опреснения воды, без чего не могут работать даже больницы», — сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что должны прекратиться удары палестинского движения ХАМАС по Израилю. Заложники, взятые в плен, должны быть переданы израильским властям.

По мнению Борреля, это станет первым шагом к деэскалации.

Ранее в понедельник стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся». Как заявил пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус, участники ХАМАС должны выйти из укрытий и вернуть Израилю 212 заложников.

Накануне король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа выделил финансовую помощь в размере $8,5 млн для палестинцев, которые проживают на территории сектора Газа. Шейх Нассер ибн Хамад Аль Халифа перечислил порядка $266 тыс.

Также 22 октября папа римский Франциск после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане обратился с призывом обеспечить свободный поток гуманитарной помощи в сектор Газа и освободить заложников.

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19 октября специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш. В составе груза мука, сахар, рис и макаронные изделия.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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