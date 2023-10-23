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Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа

Arab News: король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь палестинцам в Газе
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Фото: Global Look Press/XinHua/Yasser Qudih
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Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа выделил финансовую помощь в размере $8,5 млн для палестинцев, которые проживают на территории сектора Газа, сообщает 22 октября издание Arab News.

По информации газеты, телевидение Бахрейна 20 октября запустило телемарафон «День солидарности с нашим народом в секторе Газа — мы с вами» в сотрудничестве с Национальным комитетом поддержки палестинцев в секторе Газа, а также Королевским гуманитарным фондом Бахрейна (RHF). Проект призван оказать помощь жителям анклава.

Хамад ибн Иса Аль Халифа принял участие в телемарафоне, пожертвовав $8,5 млн на помощь палестинцам в Газе. Также газета сообщает о пожертвовании шейха Нассера ибн Хамад Аль Халифы, представителя короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи. Он стал первым благотворителем марафона и перечислил порядка $266 тыс.

Всего проект за два дня собрал более $16 млн. По словам одного из авторов телемарафона, сейчас в стране идет подготовка к отправке гуманитарной помощи палестинцам, находящимся в зоне боевых действий.

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Ранее в этот день папа римский Франциск после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане обратился с призывом обеспечить свободный поток гуманитарной помощи в сектор Газа и освободить заложников.

Ранее, 21 октября, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна направит утром 22 октября в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью в виде медикаментов и медицинских принадлежностей. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов, добавил он.

В тот же день стало известно, что КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. Через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Радикальное движение ХАМАС сообщило, что конвой перевозит лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов. Груз был передан палестинскому Красному Полумесяцу. Позже стало известно, что КПП сразу после этого закрылся.

19 октября специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш. В составе груза мука, сахар, рис и макаронные изделия.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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