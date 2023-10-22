Папа римский призвал продолжать поставки гумпомощи в сектор Газа

Папа римский Франциск обратился с призывом обеспечить свободный поток гуманитарной помощи в сектор Газа и освободить заложников. Об этом понтифик заявил 22 октября после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Я молюсь и чувствую близость со всеми, кто страдает, с заложниками, с ранеными, родственниками жертв. Я возобновляю свой призыв к открытию пространств, к продолжению поступления гуманитарной помощи и к освобождению заложников», — передает Vatican News его слова.

Папа римский также призвал к прекращению конфликта, заявив, что война — это всегда поражение и разрушение человеческого братства.

Ранее, 15 октября, понтифик в своем еженедельном обращении к тысячам людей на площади Святого Петра заявил о необходимости создать гуманитарные коридоры в Газе, а также освободить заложников, удерживаемых движением «ХАМАС».

До этого, 13 октября, государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин сообщил, что Ватикан готов «к любому необходимому посредничеству» на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.