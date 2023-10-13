Ватикан выразил готовность выступить посредником на Ближнем Востоке

Ватикан готов «к любому необходимому посредничеству» на Ближнем Востоке, заявил 13 октября государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин в интервью газете L'Osservatore Romano.

«Святой престол, как всегда, готов к любому необходимому посредничеству. Тот, на кого совершено нападение, имеет право защищаться, но при самообороне должен соблюдаться принцип соразмерности», — передает ТАСС слова кардинала.

Он также отметил, что приоритетом Ватикана является освобождение удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС заложников.

Ранее, 8 октября, РИА Новости сообщило, что папа римский Франциск призвал к прекращению вооруженных столкновений в Израиле и Палестине. Он подчеркнул, что терроризм и война могут привести только к страданиям и смерти.

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно указывали на свою готовность к посреднической роли в украинском урегулировании. 13 мая украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, объявив о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.