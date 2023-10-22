Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании ситуацию на Ближнем Востоке, в частности палестино-израильский конфликт. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Белый дом.

«Байден также принял участие в групповом разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком», — передает издание.

Отмечается, что заявление по итогам переговоров будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. До этого израильский премьер обсудил конфликт Израиля и Палестины с Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены из-за вероятности обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок и готовы отреагировать, если это потребуется. Кроме того, госсекретарь объяснил, что на данный момент США пытаются помочь американцам и гражданским лицам других национальностей покинуть сектор Газа.

18 октября Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.