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Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Израиля

Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу палестино-израильского конфликта. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщила пресс-служба Белого дома.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров», — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Отмечается, что они посетят Израиль в ближайшие дни.

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Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены из-за вероятности обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок и готовы отреагировать, если это потребуется. Кроме того, госсекретарь объяснил, что на данный момент США пытаются помочь американцам и гражданским лицам других национальностей покинуть сектор Газа.

18 октября президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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