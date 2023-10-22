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ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала члена элитного подразделения «Нукбха»
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена элитного подразделения «Нукбха» радикального движения ХАМАС. Об этом 22 октября сообщила армейская пресс-служба.

«Вчера ЦАХАЛ убила двух террористов возле забора безопасности между Израилем и сектором Газа, террориста «Нукбха» и других террористов», — говорится в заявлении.

Помимо этого, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе в многоэтажных домах. Также были поражены туннели, штабы, склады с оружием и мечети, которые использовались в боевых целях.

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21 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия нарастит число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава.

Ранее в этот день Telegram-канал ЦАХАЛ разместил информацию о том, что израильская армия ведет подготовку к новому этапу войны после нападения движения ХАМАС. Регулярные и резервные подразделения дислоцируются на местах и ​​проводят обучение.

20 октября в армии рассказали, что ЦАХАЛ нанесла удары по командным пунктам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Также стало известно о более чем сотне военных объектов ХАМАС, пораженных израильской авиацией за ночь. Армия Израиля заявила о гибели в ходе этих ударов оперативника военно-морских сил ХАМАС и ликвидации террористического отряда палестинской группировки, пытавшегося обстрелять реактивными ракетами самолет израильских ВВС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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