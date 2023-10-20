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СМИ сообщили об ударе по греческой православной церкви в Газе

ERT: ВС Израиля нанесли удар по греческому православному храму святого Порфирия в Газе
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Греческий православный храм святого Порфирия в Газе, где в течение последних полутора недель прятались мирные жители города, был разрушен во время удара Вооруженными силами Израиля. Под завалами могут находиться десятки человек, сообщает 19 октября телеканал ERT со ссылкой на МВД сектора Газа.

Согласно информации телеканала, в частично разрушенном храме располагались сотни человек, большая часть из которых ― женщины и дети. На месте происшествия проводят разборы завалов.

Несколькими днями ранее на территории храма взорвался еще один снаряд: тогда был полностью уничтожен дом причта.

Церковь святого Порфирия, построенная в начале V века н.э., принадлежит православной церкви Греции. Это одна из древнейших церквей в регионе.

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Ранее в этот день специальные докладчики ООН предупредили о том, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины.

Тогда же министерство здравоохранения Газы сообщило, что в анклаве прекратили работу 18 медицинских центров в результате ударов Израиля и нехватки топлива. Всего, по данным ведомства, Израиль нанес удары по 19 медицинским учреждениям региона.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». Погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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