Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
При посредничестве Евросоюза (ЕС) разработана дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил 19 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните.
«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути, была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — добавил политик.
Он отметил, что это отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном сторонами в испанской Гранаде.
В начале октября в Испании Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. В тот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €25 млн в качестве помощи Армении.
Она отметила, что ЕС поддерживает гуманитарные нужды Армении и решит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.
После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха в Армению.
По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли более 100 тыс. человек.