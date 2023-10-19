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Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку

Пашинян: с участием ЕС разработана дорожная карта по нормализации отношений Еревана и Баку
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Фото: REUTERS/Office of Prime Minister of Armenia
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При посредничестве Евросоюза (ЕС) разработана дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил 19 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните.

«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути, была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — добавил политик.

Он отметил, что это отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном сторонами в испанской Гранаде.

В начале октября в Испании Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. В тот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €25 млн в качестве помощи Армении.

Она отметила, что ЕС поддерживает гуманитарные нужды Армении и решит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

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После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха в Армению.

По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли более 100 тыс. человек.

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