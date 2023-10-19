ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Госдума в четверг, 19 октября, приняла обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Депутаты поддержали документ единогласно. Тест обращения опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутаты призвали незамедлительно принять все возможные меры для немедленной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан и предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

«Свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей», — сказано в обращении.

Парламентарии решительно осудили любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права, а именно использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, а также принудительное переселение мирных жителей.

В обращении также указывается «на безнравственную, и безрассудную политику» коллективного Запада во главе с США, действия которых «препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе».

«Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией [президента США Джо] Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта», — говорится в документе.

В заключении депутаты призывали парламентариев стран мира приложить все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее в этот же день спецборт МЧС России Ил-76 с гуманитарным грузом для жителей Газы на борту вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт египетского города Эль-Ариш, где помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят груз непосредственно в сектор Газа.

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,5 тыс. человек и еще 12 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.