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Как перевести деньги в Казахстан из России в 2023–2024 годах

Перевести деньги в Казахстан можно несколькими способами
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Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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Условия перевода денег из России в Казахстан и другие страны постоянно меняются. На фоне санкций перестали работать международные платежные системы Visa и Mastercard. Ограничения коснулись и многих банков. Как перевести деньги из одной страны в другую в 2023–2024 годах, читайте в материале «Известий».

Как перевести деньги на карту Казахстана из России

Если у получателя карта российского банка, то такие переводы работают точно так же, как в России. Но расплатиться ими в самой республике можно не всегда. Так, карты «Мир» в Казахстане принимают только банкоматы ВТБ Казахастан и платежные терминалы банка в торговых точках.

Лучше делать переводы с карт банков, которые не попали под санкции. В настоящее время за рубежом работают карты семи российских банков — Газпромбанка, Россельхозбанка, «Русского стандарта», Примсоцбанка, Почта-банка, «Солидарности» и ВБРР.

Однако, пожалуй, самый удобный способ перевести деньги с российской карты на казахскую — это система онлайн-перевода с карты на карту RuKzPay. Она создана специально для перевода денежных средств в Казахстан. Система выдает держателю российской карты уникальный номер, на который нужно сделать перевод. После поступления средства автоматически переводятся на карту банка Казахстана, указанную в заявке. Удобство сервиса в том, что деньги приходят сразу и без комиссии по выгодному курсу (на 19 октября: 1 рубль = 4,45 тенге).

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Как перевести деньги в Казахстан через платежные системы

Между странами продолжают работать системы международных переводов. Сегодня возможность перевода средств в Казахстан предоставляют «Золотая корона» и «Контакт». В первом случае для совершения перевода нужно прийти с наличными и паспортом в офис либо перевести деньги через сайт или приложение. Комиссия на денежные переводы без конвертации валюты составляет 1%. Если вы хотите, чтобы получателю пришло сообщение о статусе перевода, то сверху надо заплатить еще около 100 рублей.

Переводы через «Золотую корону» также доступны через некоторые магазины, салоны сотовой связи или отделения банков. Стоимость услуги оплачивает отправитель, получатель ничего не платит. Деньги поступают мгновенно.

Аналогично работает и система «Контакт». Комиссия отсутствует, если при переводе есть конвертация валют. Текущий курс можно посмотреть только после того, как пользователь укажет все реквизиты для отправки.

Как перевести деньги в Казахстан через электронный кошелек

И в России, и в Казахстане доступны электронные кошельки Qiwi или ЮMoney. Переводы между ними доступны по специальным идентификационным номерам. Последний вариант стал доступен с прошлого года, но среди валют сейчас доступны только рубли.

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С электронного кошелька Qiwi можно вывести средства на карту или счет в рублях, долларах, евро или тенге. Для счетов в тенге нужно получить статус не ниже «Основного». Лимит переводов и платежей по нему составляет 345 тыс. тенге (69,8 тыс. рублей) за одну операцию, но не более 1 млн тенге (202,5 тыс. рублей) в сутки. Для безлимитного перевода средств необходимо обладать статусом «Профессиональный».

Как перевести деньги в Казахстан через SWIFT

Возможность произвести транзакцию в Казахстан через SWIFT сохранилась. Но она есть только в тех российских банках, которые не были отключены от системы в результате антироссийских санкций.

Финансовые организации берут комиссию за такие переводы. Она зависит от валюты перевода. Деньги по SWIFT обычно приходят в течение одного–-трех дней.

Как перевести деньги в Казахстан через Почту России

Отправка денег Почтой России подойдет тем, кто не нуждается в срочном переводе. Для каждой страны установлен свой лимит. Максимальная сумма перевода в Казахстан составляет 60 тыс. рублей. Комиссия зависит от размера перевода: чем сумма больше, тем комиссия меньше.

Так, за перевод до 1 тыс. рублей комиссия составит 40 рублей, от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — 50 рублей, от 5 тыс. до 20 тыс. рублей — 65 рублей и 105 рублей за перевод выше этой суммы.

Деньги придут в отделение почты, которое было указано при отправлении. Время перевода в среднем занимает два дня.

Ранее «Известия» рассказывали о способах перевода денег из России в Белоруссию.

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