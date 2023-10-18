Переводы из России в Белоруссию — все способы на 2023 год

Россия и Белоруссия — страны, которые находятся в тесных взаимоотношениях друг с другом. Граждане обоих государств путешествуют по учебе, работе, навещают родственников по ту сторону границы или просто отправляются в туристические поездки. Поэтому вопрос перевода средств из одной страны в другую часто является актуальным. Какие способы транзакции предусмотрены между Россией и Белоруссией — читайте в материале «Известий».

Как перевести деньги на белорусскую карту

После отказа систем Visa и Mastercard функционировать в России выпущенные этими банками карты могут работать только внутри страны. Поэтому перевод через эти платежные системы в другие страны стал невозможным.

Тем не менее, национальные платежные системы России и Белоруссии, МИР и Белкарт, сотрудничают. Поэтому некоторые банки РФ предоставляют своим клиентам возможность переводов на карты белорусской системы платежей.

Как перевести деньги в Белоруссию через Сбербанк

Осуществить перевод в союзное государство через Сбербанк можно при наличии счета или карты в финансовой организации. Для этого понадобится приложение «Сбербанк Онлайн». Перевод возможен по номеру карты. За транзакцию взимается комиссия 1%, минимально — 30 рублей, а максимально — 1500 рублей. Как правило, адресат получает перевод в течение пары минут.

При этом сумма перевода должна составлять не более 150 тыс. российских рублей, а в день можно отправить не более 300 тыс. рублей. Месячное ограничение составляет 600 тыс. рублей.

Как перевести деньги в Белоруссию через СБП

Перевод в Белоруссию через систему быстрых платежей (СБП) пока недоступен. Этот вариант в настоящее время прорабатывается — в декабре 2022 года прошел пилотный запуск. Подобные переводы готовы осуществлять шесть российских кредитных организаций — ВТБ, «Дом.рф», ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк.

Как перевести деньги в Белоруссию через SWIFT

В тех российских банках, которые не были отключены от системы SWIFT в результате антироссийских санкций, сохранилась возможность произвести транзакцию в Белоруссию. Финансовые организации берут комиссию за такие переводы, кроме того, срок осуществления операции может быть довольно длительным.

Как перевести деньги в Белоруссию через платежные системы

Между странами продолжают работать системы международных переводов. В частности, возможность перевода средств из России в Белоруссию предоставляют «Юнистрим», «Золотая Корона» и «Контакт». Отправить средства можно наличными через партнерский пункт или онлайн. Переводы через «Золотую Корону» также доступны через некоторые магазины, салоны сотовой связи или отделения банков. Международные системы взимают комиссии за переводы.

Как перевести деньги в Белоруссию через Почту России

В любом отделении Почты России можно осуществлять переводы в другие страны. Условия отправки денег в разные государства отличаются. Для Белоруссии максимальная сумма перевода — 90 тыс. российских рублей.

У «Почты России» нет специального соглашения с почтовым оператором РБ, поэтому комиссия за переводы чуть выше, чем в другие страны ближнего зарубежья:

для перевода менее 1 тыс. рублей — 40 рублей плюс 5% от суммы перевода;

для перевода от 1 до 5 тыс. рублей — 55 рублей плюс 3,5% от суммы;

для перевода от 5 до 20 тыс. рублей — 120 рублей плюс 2,2% от суммы;

для перевода свыше 20 тыс. рублей — 260 рублей плюс 1,5% от суммы.

Как перевести деньги в Белоруссию через электронный кошелек

И в России, и в Белоруссии доступны электронные кошельки Qiwi или ЮMoney. Переводы между ними доступны по специальным идентификационным номерам. С электронного кошелька можно вывести средства на карту или счет.

Ранее «Известия» объясняли, как работает платежная система МИР и в каких странах, помимо России, она используется.