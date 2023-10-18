Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Общество
Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Общество
Обыски прошли в медклинике в Москве по делу матери с 15 детьми
Мир
Полянский назвал провалом США наложение вето на резолюцию Бразилии
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Общество
Судья рассказал об увеличении числа усыновлений детей россиянами
Мир
Сальдо заявил о неудачной попытке ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Мир
Небензя заявил о тысяче граждан РФ и членов их семей среди заложников блокады Газы

Переводы из России в Белоруссию — все способы на 2023 год

Россиянам рассказали, как переводить деньги в Белоруссию через банки и электронные кошельки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Белоруссия — страны, которые находятся в тесных взаимоотношениях друг с другом. Граждане обоих государств путешествуют по учебе, работе, навещают родственников по ту сторону границы или просто отправляются в туристические поездки. Поэтому вопрос перевода средств из одной страны в другую часто является актуальным. Какие способы транзакции предусмотрены между Россией и Белоруссией — читайте в материале «Известий».

Как перевести деньги на белорусскую карту

После отказа систем Visa и Mastercard функционировать в России выпущенные этими банками карты могут работать только внутри страны. Поэтому перевод через эти платежные системы в другие страны стал невозможным.

Тем не менее, национальные платежные системы России и Белоруссии, МИР и Белкарт, сотрудничают. Поэтому некоторые банки РФ предоставляют своим клиентам возможность переводов на карты белорусской системы платежей.

Как перевести деньги в Белоруссию через Сбербанк

Осуществить перевод в союзное государство через Сбербанк можно при наличии счета или карты в финансовой организации. Для этого понадобится приложение «Сбербанк Онлайн». Перевод возможен по номеру карты. За транзакцию взимается комиссия 1%, минимально — 30 рублей, а максимально — 1500 рублей. Как правило, адресат получает перевод в течение пары минут.

«В ближайшее время «Мир» на Кубе будет приниматься в магазинах»
Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев — о работе нашего пластика за рубежом и новых способах платежей в России

При этом сумма перевода должна составлять не более 150 тыс. российских рублей, а в день можно отправить не более 300 тыс. рублей. Месячное ограничение составляет 600 тыс. рублей.

Как перевести деньги в Белоруссию через СБП

Перевод в Белоруссию через систему быстрых платежей (СБП) пока недоступен. Этот вариант в настоящее время прорабатывается — в декабре 2022 года прошел пилотный запуск. Подобные переводы готовы осуществлять шесть российских кредитных организаций — ВТБ, «Дом.рф», ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк.

Как перевести деньги в Белоруссию через SWIFT

В тех российских банках, которые не были отключены от системы SWIFT в результате антироссийских санкций, сохранилась возможность произвести транзакцию в Белоруссию. Финансовые организации берут комиссию за такие переводы, кроме того, срок осуществления операции может быть довольно длительным.

Как перевести деньги в Белоруссию через платежные системы

Между странами продолжают работать системы международных переводов. В частности, возможность перевода средств из России в Белоруссию предоставляют «Юнистрим», «Золотая Корона» и «Контакт». Отправить средства можно наличными через партнерский пункт или онлайн. Переводы через «Золотую Корону» также доступны через некоторые магазины, салоны сотовой связи или отделения банков. Международные системы взимают комиссии за переводы.

Как перевести деньги в Белоруссию через Почту России

В любом отделении Почты России можно осуществлять переводы в другие страны. Условия отправки денег в разные государства отличаются. Для Белоруссии максимальная сумма перевода — 90 тыс. российских рублей.

У «Почты России» нет специального соглашения с почтовым оператором РБ, поэтому комиссия за переводы чуть выше, чем в другие страны ближнего зарубежья:

  • для перевода менее 1 тыс. рублей — 40 рублей плюс 5% от суммы перевода;
  • для перевода от 1 до 5 тыс. рублей — 55 рублей плюс 3,5% от суммы;
  • для перевода от 5 до 20 тыс. рублей — 120 рублей плюс 2,2% от суммы;
  • для перевода свыше 20 тыс. рублей — 260 рублей плюс 1,5% от суммы.
Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
С чем это связано и какие варианты совершения покупок за границей остаются у россиян

Как перевести деньги в Белоруссию через электронный кошелек

И в России, и в Белоруссии доступны электронные кошельки Qiwi или ЮMoney. Переводы между ними доступны по специальным идентификационным номерам. С электронного кошелька можно вывести средства на карту или счет.

Ранее «Известия» объясняли, как работает платежная система МИР и в каких странах, помимо России, она используется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023