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Цельные средства: лимит на перевод с электронных кошельков могут поднять до 1 млн

В ЦБ поддерживают такое предложение участников рынка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России могут поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, прошедших идентификацию. Такое предложение участников рынка поддерживает ЦБ. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, это может способствовать повышению привлекательности подобных услуг для клиентов. Концептуальных возражений по поводу увеличения лимитов нет и у Росфинмониторинга, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Однако там считают, что такое изменение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента. И поэтому целесообразна унификация с действующими антиотмывочными стандартами в отношении таких счетов. Например, можно установить требование о личном присутствии клиента при открытии кошелька.

Развития ради и экономии для

О том, что участники рынка обратились в Центробанк и Росфинмониторинг с инициативой увеличить лимиты на остаток средств на электронных кошельках и сумму перевода за один раз до 1 млн рублей, «Известиям» рассказала председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина. По ее мнению, устаревшие суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В настоящий момент, напомнила она, в соответствии с законодательством, клиент с полным уровнем идентификации на электронном кошельке (ПЭСП, персонифицированное электронное средство платежа) может иметь остаток не более 600 тыс. рублей и такую же сумму переводить за один раз максимум. При этом, отмечают участники рынка, пороговое значение было установлено в 2014 году, а за прошедшее с того момента время инфляция составила около 90%.

Кроме того, в прошлом году был повышен лимит с 600 тыс. до 1 млн рублей по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по максимальной сумме перевода через систему быстрых платежей (СБП).

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Участники рынка приводят и практические аргументы за увеличение лимитов. Так, утверждают они, устаревшие ограничения приводят к избыточному росту операционной нагрузки по обработке дополнительного платежного трафика. Ведь если человек не может перевести за один раз, например, миллион, то сделает это в два приема. Соответственно, возрастает и транзакционная нагрузка на инфраструктуру НСПК и всех ее участников. Скажем, проблемы испытывают те же банки, которые вместо одного перевода на счет получают и обрабатывают несколько.

Еще очень важно, что в связи с увеличением до миллиона лимита на операции, подлежащие обязательному контролю, переводы с кошельков из него выпадают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что касается развития, то у участников рынка есть примеры, например, в Китае, где электронные кошельки уже активно используются и для оплаты, и для получения на них зарплат. Фактически идет сближение ЭСП и банковских счетов.

Да и да с минусом

В ЦБ подтвердили, что регулятору поступила инициатива участников рынка об увеличении остатка ЭДС и максимальной суммы операции до миллиона.

По мнению Банка России, это может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов, — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

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Концептуальных возражений не имеется и у Росфинмониторинга, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Одновременно, по мнению Росфинмониторинга, такое увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.

— В этой связи, с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных рассматриваемым предложением, порядок предоставления электронных средств платежа физическим лицам с проведением их полной идентификации и функционирования таких кошельков целесообразно унифицировать с действующими антиотмывочными стандартами в отношении банковских счетов, в том числе, например, в части установления требования о личном присутствии клиента при предоставлении ПЭСП, — отметили в пресс-службе ведомства.

паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Там уточнили, что конкретные предложения могут обсуждаться.

Участники рынка считают такое условие избыточным. По словам Елены Шейкиной, если человек один раз прошел идентификацию, например, в банке, то потом открывает новые счета дистанционно. То же самое при открытии электронного кошелька.

Тем более, подчеркнула она, что в плане проверки открытие банковского счета и ПЭСП схожи. Например, когда человек заводит электронный кошелек, то проводится полная идентификация, то есть он лично предъявляет свой паспорт. Также с 2021 года в ФНС отправляются сообщения, а при совершении платежей свыше 15 тыс. рублей все необходимые идентификационные сведения передаются в составе расчетных документов.

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В соответствие с реалиями

Как полагает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров, повышение лимитов для электронных кошельков технически возможно.

— Но итоговое решение будет зависеть от того, готов ли Росфинмониторинг к повышению нагрузки в связи с контролем за этими переводами, — добавил он.

Клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом, эксперты позитивно оценили изменения. Так, руководитель направления исследований Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова полагает, что предложение может быть полезным.

Само по себе увеличение лимитов не такое значительное, но это может оптимизировать издержки участников процесса, — подчеркнула она.

По мнению эксперта, дополнительные удобства получат те, кто использует электронные кошельки для работы, в частности самозанятые фрилансеры.

— На наш взгляд, повышение лимита на переводы с электронных кошельков лишь приведет в соответствие требования по ограничениям с действительностью, — сказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — С течением времени цены растут, объективно лимитов уже может не хватать, и они у идентифицированных пользователей должны меняться.

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Тем более, напомнила эксперт, с 2019 года действует еще одно важное ограничение: если владелец кошелька не предоставлял платежной системе личные данные, он сможет пополнять его только с банковского счета — анонимные способы для него недоступны. Поэтому в случае подозрений на нарушения антиотмывочного законодательства у регулятора есть возможность отследить движение средств и принять все необходимые меры.

Также, уверена Евгения Лазарева, за счет развития ЭДС, в том числе использования в качестве платежного средства, увеличится конкуренция на рынке.

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