Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября

Президент США Джо Байден планирует обратиться к американскому народу с речью, посвященной обострению палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Об этом в среду, 18 октября, сообщил CNN.

Выступление должно пройти в четверг, 19 октября, в Овальном кабинете Белого дома в 20:00 по местному времени (3:00 мск 20 октября).

Кроме того, по информации телеканала, Байден договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси насчет открытия коридора для гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

«Он согласился. Для начала он пропустит 20 грузовиков. Мой посол <...> сейчас в Каире, он будет координировать это. У него есть полномочия делать всё необходимое для этого», — приводятся слова президента США.

По словам Байдена, для обеспечения бесперебойной работы пропускного пункта было необходимо отремонтировать дорогу, ведущую через него. Теперь работы над этим завершены, и первые грузовики с гуманитарной помощью будут направлены в сектор Газа уже в эту пятницу.

Президент США подчеркнул, что организованный в партнерстве с Египтом коридор предназначен исключительно для доставки гуманитарной помощи. Эвакуацию пострадавших из Газы по этому маршруту осуществлять не планируется.

19 октября стало известно, что Израиль по просьбе Байдена согласился пропустить в сектор Газа гуманитарную помощь, которую планируется поставлять через пропускной пункт «Рафах».

Ранее, 16 октября, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава.

Тогда же в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.