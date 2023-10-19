Реклама
Прямой эфир
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Мир
Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Экономика
В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс.
Мир
Эрдоган объявил трехдневный траур по погибшим в Газе
Мир
Власти украинского города Сумы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Мир
Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября
Сюжет:

Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября

0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден планирует обратиться к американскому народу с речью, посвященной обострению палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Об этом в среду, 18 октября, сообщил CNN.

Выступление должно пройти в четверг, 19 октября, в Овальном кабинете Белого дома в 20:00 по местному времени (3:00 мск 20 октября).

Кроме того, по информации телеканала, Байден договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси насчет открытия коридора для гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

«Он согласился. Для начала он пропустит 20 грузовиков. Мой посол <...> сейчас в Каире, он будет координировать это. У него есть полномочия делать всё необходимое для этого», — приводятся слова президента США.

По словам Байдена, для обеспечения бесперебойной работы пропускного пункта было необходимо отремонтировать дорогу, ведущую через него. Теперь работы над этим завершены, и первые грузовики с гуманитарной помощью будут направлены в сектор Газа уже в эту пятницу.

Президент США подчеркнул, что организованный в партнерстве с Египтом коридор предназначен исключительно для доставки гуманитарной помощи. Эвакуацию пострадавших из Газы по этому маршруту осуществлять не планируется.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

19 октября стало известно, что Израиль по просьбе Байдена согласился пропустить в сектор Газа гуманитарную помощь, которую планируется поставлять через пропускной пункт «Рафах».

Ранее, 16 октября, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава.

Тогда же в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023