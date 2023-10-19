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Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США

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Фото: REUTERS
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Власти Израиля согласились пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа из Египта по просьбе президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 18 октября, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль заявил, что не будет блокировать ввоз воды, продуктов питания и медикаментов в Газу из Египта в ответ на требование президента США», — передает издание.

Кроме того, телеканал отмечает, что Байден поговорил с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси и тот согласился открыть пограничный переход «Рафах», чтобы позволить 20 грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу. Также президент США заявил, что они с египетским коллегой «согласились тесно сотрудничать» над «срочным и решительным международным ответом» на гуманитарную обстановку в секторе Газа и обсудили способы ускорения поступления помощи нуждающимся.

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Ранее, 16 октября, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава.

Тогда же в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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