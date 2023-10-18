Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке 18 октября заявил, что в России обеспокоены потерей времени на отказ организации от резолюции РФ.

«Сожалеем, что Совет потратил в пустую еще одни драгоценные 36 часов, за которые количество погибших выросло еще больше», — отметил он.

По его словам, в ходе удара по больнице в Газе, что произошел за это время, погибли несколько сотен мирных жителей.

Небензя заключил, что представленный Бразилии на голосовании проект не поможет избежать повторения случившегося в Газе, так как в нем нет прямого призыва к прекращению огня.

В проекте своей резолюции Россия предлагала СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников. В результате СБ не принял поправку России к резолюции.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.

В целом с начала нового витка конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, более 12 тыс. ранены. Среди израильтян число жертв достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.