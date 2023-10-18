Путин заявил о способности России отражать атаки ATACMS

Поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отражать такие атаки. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине в ходе саммита «Один пояс — один путь».

«Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, поставка таких ракет является очередной ошибкой США. При этом ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. В настоящее время совершенно ясно, что США имеют отношение к конфликту на Украине и все больше втягиваются в него сами, добавил президент РФ.

«Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют», — отметил Путин.

Ранее, 17 октября, стало известно, что Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная 300 км.

Как отметил телеканал CNN, США тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине США рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS. В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области. Тогда же в распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.