Реклама
Прямой эфир
Общество
Моргенштерн стал фигурантом административного дела
Мир
Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель или побег с Украины
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Шойгу указал на важность союза с Белоруссией в условиях враждебной деятельности НАТО
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Мир
Путин назвал смешными заявления из США о проигрыше России на Украине
Армия
Военный эксперт заявил о наличии у РФ возможности сбивать ATACMS
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Общество
Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице
Мир
Путин заявил о поддержке РФ в создании палестинского государства
Армия
Шойгу заявил об укреплении западных рубежей РФ из-за поставок Киеву F-16
Сюжет:

Путин заявил о способности России отражать атаки ATACMS

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отражать такие атаки. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине в ходе саммита «Один пояс — один путь».

«Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, поставка таких ракет является очередной ошибкой США. При этом ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. В настоящее время совершенно ясно, что США имеют отношение к конфликту на Украине и все больше втягиваются в него сами, добавил президент РФ.

«Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют», — отметил Путин.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее, 17 октября, стало известно, что Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная 300 км.

Как отметил телеканал CNN, США тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине США рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS. В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области. Тогда же в распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023