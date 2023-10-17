Появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS

В распоряжении «Известий» 17 октября появились эксклюзивные кадры обломков сбитой дальнобойной американской ракеты ATACMS — эти боеприпасы США поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ракета была сбита системами противовоздушной обороны (ПВО) РФ вчера на одном из направлений в зоне спецоперации. При этом Совет национальной безопасности Белого дома официально подтвердил передачу ATACMS Киеву только сегодня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В заявлении главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сказано, что США предоставили Украине ATACMS дальностью до 165 км для повышения боевого потенциала Украины.

По данным газеты The Wall Street Journal, небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

CNN отметил, что тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине США рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет большого радиуса ATACMS. Он заявил, что его договоренности с Байденом выполняются.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.