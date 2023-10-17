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Появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 17 октября появились эксклюзивные кадры обломков сбитой дальнобойной американской ракеты ATACMS — эти боеприпасы США поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ракета была сбита системами противовоздушной обороны (ПВО) РФ вчера на одном из направлений в зоне спецоперации. При этом Совет национальной безопасности Белого дома официально подтвердил передачу ATACMS Киеву только сегодня.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

В заявлении главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сказано, что США предоставили Украине ATACMS дальностью до 165 км для повышения боевого потенциала Украины.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

По данным газеты The Wall Street Journal, небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

CNN отметил, что тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине США рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет большого радиуса ATACMS. Он заявил, что его договоренности с Байденом выполняются.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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