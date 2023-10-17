Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом 17 октября заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина нанесла первый удар ракетой ATACMS. По ее данным, небольшое количество снарядов было отправлено на Украину в последние дни.

Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя. Тогда же стало известно, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.