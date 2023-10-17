Депутат рады заявил о прибытии ракет ATACMS на Украину и использовании их ВСУ

Американские ракеты большой дальности ATACMS уже находятся на Украине и были использованы военными при ударе по Бердянску в Запорожской области. Об этом заявил 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Ну что, ATACMS уже у нас. <…> Спасибо нашим партнерам», — сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее 17 октября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, перехватили в ночь на вторник ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бердянске Запорожской области. В городе прозвучала серия взрывов. При этом сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 4 октября заявил, что американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

3 октября сообщалось, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как президент США Джо Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.