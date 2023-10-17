Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью

Американские баллистические ракеты большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью были в обстановке секретности доставлены на Украину и использовались против России 17 октября, сообщает агентство AP со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 км.

Однако эти ракеты несут кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб.

Как уточняется, первое публичное признание в поставке американской стороной этих вооружений Киеву состоится после применения ракет на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев просил Вашингтон предоставить системы ATACMS. Американский лидер Джо Байден в сентябре согласился на поставки, о чем сказал Зеленскому во время встречи в Белом доме. Источники полагают, что Киев получил не более 24 ракет.

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя. Тогда же стало известно, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.