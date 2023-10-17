Реклама
Прямой эфир
Общество
Исполняющим обязанности мэра Тулуна назначен Андрей Нижегородцев
Мир
В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией
Мир
Путин заявил о дружественном характере партнерства между РФ и Пакистаном
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Сюжет:

Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью

AP: Украина использовала американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские баллистические ракеты большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью были в обстановке секретности доставлены на Украину и использовались против России 17 октября, сообщает агентство AP со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 км.

Однако эти ракеты несут кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб.

Как уточняется, первое публичное признание в поставке американской стороной этих вооружений Киеву состоится после применения ракет на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев просил Вашингтон предоставить системы ATACMS. Американский лидер Джо Байден в сентябре согласился на поставки, о чем сказал Зеленскому во время встречи в Белом доме. Источники полагают, что Киев получил не более 24 ракет.

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя. Тогда же стало известно, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023