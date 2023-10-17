Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS

WSJ: Украина нанесла первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина нанесла первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS. Об этом 17 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, атака была совершена ранее в этот день.

«Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни», — говорится в материале.

Ранее 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

В этот день сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, перехватили в ночь на вторник ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бердянске Запорожской области. В городе прозвучала серия взрывов. При этом сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 4 октября заявил, что американские оперативно-тактические ракеты ATACMS не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

3 октября сообщалось, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как президент США Джо Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023