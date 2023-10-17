WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS

Украина нанесла первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS. Об этом 17 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, атака была совершена ранее в этот день.

«Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни», — говорится в материале.

Ранее 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

В этот день сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, перехватили в ночь на вторник ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бердянске Запорожской области. В городе прозвучала серия взрывов. При этом сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 4 октября заявил, что американские оперативно-тактические ракеты ATACMS не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

3 октября сообщалось, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как президент США Джо Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.