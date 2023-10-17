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CNN назвал тайную передачу ATACMS Киеву попыткой застать Россию врасплох

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Фото: Getty Images/Handout
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США с помощью тайных поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине рассчитывали застать Россию врасплох. Об этом 17 октября сообщил источник телеканала CNN.

«Не ясно, когда были предоставлены американские ракеты. Но в последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после нескольких месяцев публичных споров по поводу того, согласится ли президент Джо Байден послать оружие», — рассказал он.

По словам источника, в США беспокоились, что Россия уберет оборудование и вооружение за пределы зоны досягаемости ATACMS, если официально объявить о поставках ракет.

CNN отмечает, что обычно США объявляют о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывают эту информацию, как это было с ракетами HARM.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет большого радиуса ATACMS. Он заявил, что его договоренности с Байденом выполняются.

По данным газеты The Wall Street Journal, небольшое количество ATACMS было отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя. Тогда же стало известно, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как Байден одобрит эту передачу официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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