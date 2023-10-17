Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

Белый дом 17 октября подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Недавно США предоставили Украине ATACMS, чья дальность составляет до 165 км. Мы считаем, это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — приводит ее слова ТАСС.

О передаче Киеву ракет ATACMS заявили и двое американских чиновников в беседе с CNN. Подтверждение последовало во вторник после того, как в социальных сетях начали распространяться изображения суббоеприпасов ракет на территории Украины.

Официальные лица США сообщили CNN, что Украина уже использовала систему ATACMS, некоторые варианты которой имеют максимальную дальность действия около 186 миль (почти 300 км), для нападения на российские аэродромы Бердянск и Луганск на востоке Украины.

По данным газеты The Wall Street Journal, небольшое количество ATACMS было отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

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