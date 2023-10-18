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Байден сообщил о гибели 31 американца в ходе конфликта в Израиле

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, сообщил, что в результате атак ХАМАС по израильской территории погибло более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Террористическая группировка ХАМАС убила, как было указано, более 1,3 тыс. человек. И это не будет преувеличением, она убила, убила, в том числе 31 американца, и взяла в заложники множество людей, включая детей», — передает слова Байдена CNN.

Кроме того, американский лидер осудил нападение ХАМАС на Израиль и заявил, что еврейское государство имеет право защищать себя, а ХАМАС не представляет весь народ Палестины. Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Байдена за визит, отметив, что это — «первый визит американского президента в Израиль во время войны».

В рамках встречи премьер-министр Израиля также призвал страны мира объединиться вокруг государства в борьбе с ХАМАС, а также поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку.

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18 октября Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В ходе визита он обсудит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министрами военного кабинета «кампанию против ХАМАС».

На фоне подготовке к прилету президента США центр Тель-Авива перекрыли, сообщал ранее корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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