В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми

В Москве задержана еще одна фигурантка дела по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры города. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 18 октября.

Двумя днями ранее полицейские задержали по данному делу 47-летнюю москвичку Юлию Л., которая воспитывала 15 детей, большинство из которых оказались ей не родными, а также ее сообщницу Наталью П. Предполагается, что женщины могли забирать малышей у матерей из приюта, а затем оформляли их на себя.

Как стало известно в среду, еще одна задержанная в ходе расследования женщина — 30-летняя гражданка Узбекистана. По данным следствия, подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых передала 47-летней москвичке. Та, используя поддельные документы, зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

Отмечается, что 47-летней женщине и ее 44-летней соучастнице предъявлено обвинение по п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Юлию Л. задержали 16 октября после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых. Всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Ее сообщница, 44-летняя Наталья П., на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Наталья помогала с регистрацией детей на имя Юлии.

В настоящее время все 15 детей, которые проживали у Юлии, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.