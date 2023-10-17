Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей

Стали известны подробности по делу подозреваемой в торговле людьми 47-летней жительницы Москвы Юлии Л., которая воспитывала 15 детей.

Сообщается, что ее сообщница, 44-летняя Наталья П., на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Подробности этого дела — в сюжете РЕН ТВ.

Наталья помогала с регистрацией детей на имя Юлии. Предполагается, что женщины могли забирать малышей у матерей из приюта, а затем оформляли их на себя.

Сейчас все 15 детей, которые проживали у Юлии, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее, 16 октября, стало известно о задержании фигурантки и ее сообщницы. После получения информации из больницы о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых.

На основании этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Прокуратура также возбудила уголовное дело по пп. «а», «б», «з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

В этот же день источник «Известий» рассказал, что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными. По его данным, им 26 и 29 лет. Источник также добавил, что женщина давала детям препарат «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете. Она делала это, чтобы дети не выздоравливали.

Позже, 17 октября, члены семьи задержанной Юлии Л. сообщили, что у женщины в квартире прошли обыски. При этом родные отрицают совершение ею вменяемого преступления, а также информацию о том, что подозреваемая давала одному из детей препараты, из-за которых он не выздоравливал.