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Появились детали о подозреваемой в торговле детьми москвичке

Раскрыты подробности о подозреваемой в торговле детьми москвичке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Только два ребенка оказались родными задержанной полицейскими 47-летней москвички, которая воспитывала 15 детей, сообщил 17 октября «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, им уже 26 и 29 лет. По документам, которые предоставляла женщина в различные ведомства, родными числятся пятеро.

Источник также добавил, что женщина давала детям «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете. Она делала это, чтобы дети не выздоравливали.

Ранее во вторник прокуратура Москвы сообщила о задержании фигурантки и ее 44-летней сообщницы. Проверку в отношении подозреваемый прокуратура начала после получения информации из больницы о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства.

На основании этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах.

Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

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Прокуратура полагает, что женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»). В скором времени решится вопрос об аресте подозреваемой.

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